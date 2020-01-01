Maurizio Sarri: Aptalca bir hata yaptım

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Milan ile golsüz berabere kaldıkları İtalya Kupası maçının ardından konuştu.

İtalya Kupası yarı finalinde dün 1-1’in rövanşında sahasında ile golsüz berabere kalan finale yükselen taraf oldu.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Maurizio Sarri, maçın ardından yaptığı açıklamada ilk yarım saatlik bölümde çok iyi oynadıklarını ancak sonra düşüşe geçtiklerini söyledi.

Verilen ara nedeniyle fiziksel anlamda tam olarak hazır olmadıklarını ifade eden Sarri, “Tempomuz düştü, sahadaki azmimizi kaybettik. Boş tribünlere karşı oynamamızın da etkisi oldu” dedi.

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Oyun üstünlüğünü kaybetmelerinde kendisinin de payının olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Aptalca bir hata yaptım. Beş oyuncu değişikliği hakkının heyecanına kapıldım. Aynı anda üç oyuncu değişikliği yapmak büyük bir riskti. O dakikadan sonra oyun üstünlüğü rakibe geçti” itirafında bulundu.