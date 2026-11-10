Mauricio Pochettino'yu Manchester United'ı çalıştırmaktan ayıran tek engel

Michael Carrick'in Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğundaki geleceği, takımın sonuçlarındaki düşüş ve tehlike bölgesine yaklaşmasıyla birlikte her zamankinden daha fazla tehdit altına girdi. Manchester United yönetimi, muhtemel bir halef arayışına başladı ve bu listenin başında, maliyetinin yüksek olmasına rağmen, mevcut ABD Millî Takımı teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino'nun ismi yer alıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Manchester United yönetimi, takımın aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle Carrick ile milli ara sırasında yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Nitekim takım, Aston Villa karşısında 4-4'lük heyecan verici beraberliğe rağmen, Premier Lig'deki son 10 maçında yalnızca iki galibiyet elde edebildi.

Carrick, geçen ocak ayında Portekizli Ruben Amorim'in yerine görevi devralmış, ardından takımı üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından mayıs ayında iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Ancak sonuçlardaki düşüş, geleceğini yeniden şüphe dairesine soktu.

Aston Villa karşısındaki beraberliğin ardından istifayı düşünmediğini vurgulamasına rağmen, İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Manchester United yönetiminin yeni teknik direktör dosyasını 22 Kasım'da Anfield'da oynanacak Liverpool maçından önce sonuçlandırmak istediğine dikkat çekti.

Alternatif arayışında, Southampton, Tottenham ve Chelsea'yi daha önce çalıştırmış olmasıyla İngiliz futbolundaki geniş tecrübesinden yararlanan Mauricio Pochettino, görevi devralmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

ABD Millî Takımı ile sözleşmesi bulunmasına rağmen, Arjantinli teknik direktörün 8 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında ayrılmasına imkân tanıyan bir madde mevcut. Manchester United'ın hizmetlerinden yararlanabilmesi için ödemesi gereken tutar da bu olacak.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre, Pochettino, ABD Millî Takımı ile sözleşmesini yakın zamanda yenilemiş olmasına rağmen, Manchester United'ı çalıştırma fikrine açık. Zira sözleşme maddesi, uygun bir teklif alması halinde görevinden ayrılmasına imkân tanıyor.

Aday yarışı yalnızca Pochettino ile sınırlı değil. Başta Julian Nagelsmann olmak üzere Antonio Conte gibi başka isimler de telaffuz ediliyor. Eddie Howe da daha önce bu görevle anılmıştı; ancak raporlar, onun Manchester United'ı çalıştırma fikrini reddettiğine işaret ediyor.

Seçeneklerin çokluğuna rağmen, Pochettino Manchester United'ın hesaplarında en yakın isim olarak görünüyor. Yine de transferin sonuçlanması, kulübün Arjantinli teknik direktörün ABD Millî Takımı ile olan bağını çözebilmesine ve gereken maliyeti üstlenebilmesine bağlı olmaya devam edecek.