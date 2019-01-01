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M. Pochettino

Mauricio Pochettino: Vincent Janssen, planlarımda yok

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Manchester United'a sahasında 1-0'lık skorla kaybeden Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Tottenham Teknik Direktörü Pochettino, De Gea'nın kurtarışlarıyla damga vurduğu Manchester United maçını değerlendirdi.

Maç içinde takımın performansından mutlu olduğunu belirten Pochettino, "Takımın sergilediği performanstan memnunum. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Bence kazanmak için birçok şansımız vardı. De Gea 11 kurtarış yaptı ve maçın adamı oldu. İkinci yarıdaki oyunumuz, Tottenham'da geçirdiğim 4,5 yıl içinde izlediğim en iyi performanslardan biriydi. Sissoko'nun sakatlığından sonra çok fazla organize olamadık. Ancak genel olarak iyi oynadık." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan Vincent Janssen, Tottenham U23 maçında aylar sonra ilk golünü attı. Pochettino, Janssen'in takımdaki geleceği hakkındaki sorulara ise "Janssen, planlarım dahilinde yok." yanıtını verdi.

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