Mauricio Pochettino: Real Madrid treni benim için kaçmadı
Tottenham Teknik Direktörü Maruicio Pochettino, Avrupa'nın dev kulüplerinin altyapı takımlarının mücadele ettiği Akdeniz Uluslararası Kupası'nın tanıtımına katılmak için İspanya'nın Girona kentine gitti.
Katıldığı tanıtımın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arjantinli çalıştırıcı, geleceği ile ilgili net bilgiler vermekten uzak durdu.
Adı Manchester United ve Real Madrid ile sıkça anılan Pochettino, "Real Madrid treninin benim için kaçtığını düşünmüyorum. Zaten şu an bu kadar uzun vadeli düşünmem de mümkün değil. Daha dört yıl kontratım var" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in Zidane'ı yeni teknik direktör olarak açıklamadan önce kendisini arayıp aramadığının sorulması üzerine, "Başımı belaya sokmaya çalışıyorsunuz. Her zaman oyuncular ve teknik direktörler hakkında dedikodular olur ama bunların yüzde doksanı asılsız" yanıtını verdi.
Arjantinli teknik direktör, Real Madrid iddialarının gerçek olup olmadığı ile ilgili net bir cevap vermekten kaçınarak, "Tottenham'da mutluyum. Kulübün farklı bir felsefesi var ve Şampiyonlar Ligi'ndeki durumun yanında yeni stada taşınacak olmak bizi motive ediyor" dedi ve açıklamalarını tamamladı.
Tottenham, milli maç arasından 31 Mart'ta Liverpool deplasmanında çıkacağı maç ile dönecek.