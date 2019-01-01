Mauricio Pochettino: Real Madrid treni benim için kaçmadı

Mauricio Pochettino, geleceği ile ilgili net konuşmaktan kaçınsa da Real Madrid için şansının bitmediğini düşünüyor.

Teknik Direktörü Maruicio Pochettino, Avrupa'nın dev kulüplerinin altyapı takımlarının mücadele ettiği Akdeniz Uluslararası Kupası'nın tanıtımına katılmak için İspanya'nın kentine gitti.

Katıldığı tanıtımın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arjantinli çalıştırıcı, geleceği ile ilgili net bilgiler vermekten uzak durdu.

Adı ve ile sıkça anılan Pochettino, "Real Madrid treninin benim için kaçtığını düşünmüyorum. Zaten şu an bu kadar uzun vadeli düşünmem de mümkün değil. Daha dört yıl kontratım var" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Zidane'ı yeni teknik direktör olarak açıklamadan önce kendisini arayıp aramadığının sorulması üzerine, "Başımı belaya sokmaya çalışıyorsunuz. Her zaman oyuncular ve teknik direktörler hakkında dedikodular olur ama bunların yüzde doksanı asılsız" yanıtını verdi.

Arjantinli teknik direktör, Real Madrid iddialarının gerçek olup olmadığı ile ilgili net bir cevap vermekten kaçınarak, "Tottenham'da mutluyum. Kulübün farklı bir felsefesi var ve Şampiyonlar Ligi'ndeki durumun yanında yeni stada taşınacak olmak bizi motive ediyor" dedi ve açıklamalarını tamamladı.

Tottenham, milli maç arasından 31 Mart'ta deplasmanında çıkacağı maç ile dönecek.