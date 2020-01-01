Mauricio Pochettino: Real Madrid benim hayalim
Geçtiğimiz sezon başında Tottenham'daki görevine son verilen Mauricio Pochettino, hayalinde Real Madrid'in yer aldığını söyledi.
Marca'ya verdiği demeçte Barcelona'dan teklif almadığını söyleyen Pochettino, ileride Real Madrid'i çalıştırmak istediğini dile getirdi:
"Barcelona'dan bana teknik direktörlük için teklif gelmedi. Kendimi Bartomeu ile çalışırken düşünemiyorum. Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes ile yemek yedim çünkü Espanyol yıllarından beri süregelen bir dostluğumuz var. Real Madrid'e ise antrenörlük yapıp yapmayacağımı bilmiyorum ama tabii ki hayallerim arasında. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Herkesin bir hayali vardır."
Adı PSG, Juventus ve Inter ile de anılan Arjantinli teknik direktör, Benfica ve Monaco'dan teklif aldığını ifade etti:
"Ne PSG, ne Inter ne de Juventus teklif yapmadı. Ancak Benfica ve Monaco'dan bir telefon aldım. Yalan söylemeye gerek yok."