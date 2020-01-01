Mauricio Pochettino: Real Madrid benim hayalim

Son olarak Tottenham'da görev alan Mauricio Pochettino, Real Madrid'i çalıştırmanın kendi hayali olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon başında 'daki görevine son verilen Mauricio Pochettino, hayalinde 'in yer aldığını söyledi.

Marca'ya verdiği demeçte 'dan teklif almadığını söyleyen Pochettino, ileride Real Madrid'i çalıştırmak istediğini dile getirdi:

Haberin devamı aşağıda

"Barcelona'dan bana teknik direktörlük için teklif gelmedi. Kendimi Bartomeu ile çalışırken düşünemiyorum. Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes ile yemek yedim çünkü yıllarından beri süregelen bir dostluğumuz var. Real Madrid'e ise antrenörlük yapıp yapmayacağımı bilmiyorum ama tabii ki hayallerim arasında. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Herkesin bir hayali vardır."

Daha fazla takım

Adı PSG, ve ile de anılan Arjantinli teknik direktör, ve 'dan teklif aldığını ifade etti:

"Ne PSG, ne Inter ne de Juventus teklif yapmadı. Ancak Benfica ve Monaco'dan bir telefon aldım. Yalan söylemeye gerek yok."