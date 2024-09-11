Mauricio Pochettino'nun yeni takımı hayrete düşürdü

Chelsea ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun yeni takımı şaşırttı.

Bir dönem Tottenham ve Chelsea'de teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü Mauricio Pochettino, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, erkek milli takımının teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Mauricio Pochettino’nun getirildiğini resmen açıkladı.

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Pochettino ne söyledi?

Pochettino yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"ABD Futboluna katılma kararı benim için sadece futbolla ilgili değildi. Bu takımın ve bu ülkenin içinde bulunduğu yolculukla ilgiliydi.

Buradaki enerji, tutku ve gerçekten tarihi bir şey başarma açlığı... Bana ilham veren şeyler bunlardı.

En az oyuncular kadar tutkulu taraftarların önünde ABD milli takımına liderlik etme fırsatını kaçıramazdım.

Yetenek ve potansiyel dolu bir oyuncu grubu görüyorum ve birlikte tüm ulusun gurur duyabileceği özel bir şey inşa edeceğiz."

Pochettino sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “ABD erkek milli takımının yeni koçu olduğum için çok heyecanlıyım. Büyük bir fırsat ... Bu akşam Cincinnati'de çocuklar için en iyisini diliyorum, yakında görüşürüz.”