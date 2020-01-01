Mauricio Pochettino: Messi istediği her yerde oynar
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Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Lionel Messi hakkında konuştu.
Barcelona ile ayrılık aşamasında olan yıldız futbolcunun dünyanın her yerinde oynayabileceğini söyleyen Pochettino, Messi'nin Manchester City'de başarılı olabileceğini belirtti.
Ole'ye konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi:
"Her an her şey olabilir. Messi, istediği her yerde oynayabilir. La Liga ya da Premier Lig fark etmez. Messi, her ligde dünyanın en iyisi olmaya hazır."