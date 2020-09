Mauricio Pochettino: Messi istediği her yerde oynar

Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden 'ı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, hakkında konuştu.

ile ayrılık aşamasında olan yıldız futbolcunun dünyanın her yerinde oynayabileceğini söyleyen Pochettino, Messi'nin 'de başarılı olabileceğini belirtti.

Ole'ye konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi:

"Her an her şey olabilir. Messi, istediği her yerde oynayabilir. ya da Premier Lig fark etmez. Messi, her ligde dünyanın en iyisi olmaya hazır."