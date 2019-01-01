Mauricio Pochettino: Oyuncularım birer kahraman

Mauricio Pochettino, Manchester City karşısında yarı finale yükselmelerinin ardından oyuncularına övgü dolu sözler söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında 'yi 1-0 yenen , rövanşta 4-3 yenilse de skor avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

Gol düellosuyla geçen karşılaşmada dramatik denebilecek bir şekilde tur atlayan Tottenham, yarı finalde 'ın rakibi oldu. Maçtan sonra açıklama yapan teknik direktör Mauricio Pochettino, oyuncularının birer kahraman olduğunu dile getirdi.

"Dünyanın en önemli turnuvasında, böyle bir gecede, bu şekilde kazandığımız için çok mutluyum. Takımdaki herkesin gösterdiği çabayla gurur duyuyorum. Oyuncularım, birer kahramanlar. Bu sezonda yaşadıklarımız düşünülürse, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan oyuncularım övgüyü hak ediyorlar. Her şeyin en güzelini yaşamayı hak ediyorlar. Bu takımı yalnızca futbolcular topluluğu olarak tanımlayamazsınız. Bizim bir ruhumuz, felsefemiz ve fikirlerimiz var."

VAR'ın damgasını vurduğu maçta konuyla ilgili düşüncelerini belirten Pochettino, şöyle devam etti:

"Aleyhinize de olsa, lehinize de olsa VAR'a güvenmek zorundasınız. Daha önce söylediğim gibi, VAR'ın futbola gelmesi oyunu biraz değiştirecektir. Hakemlere yardımcı olma konusunda bir profesyonelim. Geçtiğimz sene bu konuyla ilgili şüphelerim vardı, hala aynı düşüncedeyim. VAR sizin lehinizeyse kararı kabul etmelisiniz; sizin aleyhinizeyse yine kabul etmelisiniz. Tıpkı ilk maçta verilen penaltı kararı gibi."

"Futbol, tahmin edilemeyen bir oyundur. Ajax ile oynayacağımız maçın oldukça akıcı, hücuma yönelik ve heyecan verici olacağını düşünüyorum. İlk maç da rövanş maçı da muhteşem olacak. Maçın tadını çıkaracağım, tıpkı City maçında olduğu gibi.