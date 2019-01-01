Mauricio Pochettino: Harry Kane finale yetişebilir

Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaları durumunda Harry Kane’in formasına kavuşabileceğini belirtti.

Mauricio Pochettino, sezonu kapattığı düşünülen Kane’in 1 Haziran’daki Şampiyonlar Ligi finaline ve 6 Haziran’da İngiltere’nin ile oynayacağı Uluslar Ligi yarı finaline yetişebileceğini düşünüyor.

’ın yıldız golcüsü Harry Kane, takımının ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada “Hislerim Kane’in döneceğini söylüyor. Onu tanıyorum, çok çalışıyor ve elinden geldiğince daha hızlı sahalara dönmeye odaklanmış durumda. Ben doktor değilim. Bu yalnızca benim hislerim. Daha erken de dönebilir daha geç de. Tamamen tedavi sürecine bağlı. Önemli maçlarda sahada olmak yerine evden izlemek zorunda kalmak gerçekten zor bir durum. Kadromuzda 25 oyuncumuz bulunuyor. Hepsi kendilerine görev verildiği takdirde sorumluluk alabilecek oyuncular. Onlara güveniyorum” ifadelerini kullandı.

27 Nisan Cumartesi günü West Ham ile karşılaşacak olan Tottenham’da Harry Kane’in yanı sıra Serge Aurier, Erik Lamela, Moussa Sissoko ve Harry Winks kadroda yer almıyor.