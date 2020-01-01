Mauricio Isla'nın eşinden transfer açıklaması
Şili'de katıldığı bir televizyon programında konuşan Gala Caldirola, Fenerbahçe forması giyen eşi Mauricio Isla'nın kariyer planını açıkladı.
Caldirola yaptığı açıklamada, "Şimdi olmasa da Mauricio bir gün yeniden Universidad Catolica'da oynayacak. Buraya gelmeyi çok istiyor. Bana, fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söyledi" diye konuştu.
Caldirola, Isla'nın Şili'ye dönüşü konusunda tarih vermekten kaçınırken, "Henüz değil ama çok uzun sürmeyecek. Şili'ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Boca Juniors iddiası
Öte yandan Şili basınına göre Isla'yı isteyen tek kulüp Universidad Catolica değil. La Cuarta gazetesi, Arjantin ekibi Boca Juniors'un 31 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını öne sürdü.
Haberde Sarı Lacivertliler'in Isla için 2 milyon dolar istediği, Boca Juniors'un ise bu bedeli yüksek bulduğu kaydedildi.