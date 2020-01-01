Mauricio Isla'nın eşinden transfer açıklaması

Mauricio Isla’nın eşi Gala Caldirola, Isla’nın Universidad Catolica takımına dönmek istediğini söyledi.

Şili'de katıldığı bir televizyon programında konuşan Gala Caldirola, forması giyen eşi Mauricio Isla'nın kariyer planını açıkladı.

Caldirola yaptığı açıklamada, "Şimdi olmasa da Mauricio bir gün yeniden Universidad Catolica'da oynayacak. Buraya gelmeyi çok istiyor. Bana, fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söyledi" diye konuştu.

Caldirola, Isla'nın Şili'ye dönüşü konusunda tarih vermekten kaçınırken, "Henüz değil ama çok uzun sürmeyecek. Şili'ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Boca Juniors iddiası

Öte yandan Şili basınına göre Isla'yı isteyen tek kulüp Universidad Catolica değil. La Cuarta gazetesi, ekibi Boca Juniors'un 31 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını öne sürdü.

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Haberde Sarı Lacivertliler'in Isla için 2 milyon dolar istediği, Boca Juniors'un ise bu bedeli yüksek bulduğu kaydedildi.