Mauricio Isla, Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Şilili futbolcu, kariyerine Boca Juniors ya da Universidad de Chile'de devam etmek istiyor.

'nin Şilili bek oyuncusu Mauricio Isla, sarı lacivertli kulübün yönetimiyle ayrılık konusunda anlaştığını duyurdu.

2017'de 'den transfer edilen Isla'nın Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Isla kariyerine farklı bir takımda devam edecek.

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Mauricio Isla, Escuela de futbol de Cobreloa La Serena bünyesindeki çocuklarla gerçekleştirdiği telekonferans esnasında geleceğine dair soruları yanıtlarken "Fenerbahçe yönetimiyle ayrılımam konusunda anlaşma sağladık. Sezon bitince serbest olacağım ve istediğim yere transfer olabileceğim. Nereye gideceğimi henüz bilmiyorum. Gazetelerde Boca Juniors yazılıyor, Universidad de Chile yazılıyor. Henüz yüzde 100 bir durum yok." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

31 yaşındaki futbolcu, "Boca Juniors'la sadece bir defa görüştük. Ne olacak henüz bilmiyorum. Universidad de Chile'de oynamak benim rüyam. Annemin ve tüm ailemin de rüyası. Gerçeği söylemek gerekirse iki kulüpte de oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

Mauricio Isla, Fenerbahçe formasıyla 91 maça çıktı, bu maçların 81'inde ilk 11'de oynadı.