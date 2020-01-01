Mauricio Isla cezalı duruma düştü
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Sarı lacivertli ekibin sağ beki Mauricio Isla, karşılaşmanın 57. dakikasında Henry Onyekuru'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon Sivasspor, Trabzonspor ve Ankaragücü maçlarında sarı kart gören tecrübeli oyuncu dördüncü sarı kartını görerek gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Sarı lacivertli ekip gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak.