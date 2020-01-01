Mauricio Isla: Boca Juniors'tan teklif aldım

Fenerbahçe’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mauricio Isla, Boca Juniors’tan teklif aldığını açıkladı.

Sarı Lacivertliler ile anlaşarak yollarını ayıran Şilili savunmacı Mauricio Isla, yeni adresinin olabileceğini söyledi.

Instagram hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Isla, “Şimdiye dek sadece Boca Juniors benimle temasa geçti. Elbette Boca forması giymek isterim. Her futbolcu La Bombonera’da taraftarın önüne çıkmak ister” dedi.

Ancak henüz kararını tam olarak vermediğini de belirten 32 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönme ihtimalinin de bulunduğunu ifade etti.

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’nin 2017 yazında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Isla, sarı lacivertli formayı 91 kez giymişti.