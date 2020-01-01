Mauricio Isla: Boca Juniors beni istedi

Fenerbahçe’nin Şilili sağ bek Mauricio Isla, Boca Juniors’ın kendisini istediğini açıkladı.

Ülkesinde yayın yapan Canal del Futbol’a konuşan Mauricio Isla, kulübü Boca Juniors’ın kendisini transfer etmek istediğini söyledi.

Bu kulüpte başkan yardımcılığına getirilen Juan Roman Riquelme’nin kendisini üç defa aradığını söyleyen Isla, “Menajerimi değil doğrudan beni aradı. O ana kadar beni istediklerini bilmiyordum” dedi.

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Aralarında geçen konuşmayı aktaran Isla, “Bana ‘Boca’da oynamak ister misin?’ diye sordu. Ben de ‘Kim istemez ki? Boca, Güney Amerika’nın en büyük kulüplerinden biri’ dedim. Bunu üzerine Ocak ayında beni transfer etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi” diye konuştu.

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Ancak daha sonra bu teklifi reddettiğini ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, “ ’nin devre arasında beni bırakması çok zordu. Kulübümün kararına saygı duymak zorundaydım” ifadelerini kullandı.

Isla bir gün Boca Juniors’ta oynayabileceğini söylerken şu anda ise tamamen Fenerbahçe’ye konsantre olduğunu söyledi.