ADO Den Haag, Robin Peter'ın yerine Maurice Steijn'ı getirmek için tüm imkânlarını seferber ediyor. ADO Den Haag muhabiri Jim van Deijl, pazartesi öğleden sonra Omroep West adına bu gelişmeyi duyurdu.

ADO Den Haag yönetimi, pazartesi sabahı Peter'ın görevine son verdi. Alman teknik direktör, takımın en üst ligdeki kötü sonuçlarından sorumlu tutuldu.

Son damla, PEC Zwolle deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgi oldu. ADO, altı puanla 17. sırada bulunuyor ve 16. sıradaki Telstar'ın üç puan gerisinde.

ADO'yu Eredivisie'de tutmak için Steijn'ın göreve getirilmesi gündemde. Omroep West'e göre Lahey doğumlu teknik adam, kulüpten bir heyetle görüşme gerçekleştirdi.

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Steijn, teknik direktörlük kariyerine ADO Den Haag'ın altyapısında başladı. 2011 ile 2014 yılları arasında kulübün A takımının başında 100 maça çıktı.

Ardından VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda, Sparta, Ajax ve yeniden Sparta'da görev yaptı. Sözleşmesini uzatmamaya karar veren Steijn, geçen yaz Rotterdam ekibinden ayrıldı.