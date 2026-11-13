Maurice Steijn, ADO Den Haag'ı kurtarmak için geri dönüyor

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Maurice Steijn, ADO Den Haag'ın yeni teknik direktörü oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yaptığı kulüple cuma günü 2028 ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Steijn, ADO'nun altyapısında ve A takımında forma giydi; daha sonra altyapı antrenörü ve teknik direktör olarak çalıştı. ADO'da tam 100 maçta takımın başında yer aldı. Laheyli çalıştırıcı, ardından VVV-Venlo, Ajax ve Sparta Rotterdam gibi takımları çalıştırdı.

Deneyimli Steijn, geçen yaz Sparta'dan ayrılmasının ardından kulüpsüzdü. Bu nedenle, kötü sonuçlar yüzünden kısa süre önce Robin Peter'ın görevine son veren kulüpte göreve başlamasının önünde bir engel yoktu.

Futbol direktörü Steven Gunn, "Maurice ile kulübü çok iyi tanıyan ve ADO Den Haag'ın şehir ve taraftarlar için ne ifade ettiğini bilen deneyimli bir teknik direktörü göreve getiriyoruz. Sparta'da bir takımı küme düşmekten kurtarıp ardından daha da geliştirebildiğini daha önce kanıtladı" dedi.

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Gunn, "Oyuncularından en yüksek verimi nasıl alacağını biliyor. Çalışma yönteminin, Eredivisie'de kalma hedefimize birlikte ulaşmak için iyi bir temel oluşturduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

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ADO ayrıca Jay Driessen ve Levi Schwiebbe'nin Steijn'in yardımcıları olarak görev yapacağını açıkladı. Yeni teknik direktörü hemen zorlu bir görev bekliyor: 22 Kasım'da Ajax deplasmanına çıkacak.

Lahey ekibi, şu anda Vriendenloterij Eredivisie'de 17. sırada yer alıyor. Geçen hafta evinde Sparta'yı 3-1 yenerek son sıradaki Willem II ile arasındaki puan farkını beşe çıkardı.

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ADO, kış arasından önce Eredivisie'de beş maç daha oynayacak. FC Utrecht ve Excelsior, Den Haag'a konuk olacak; ADO ise NEC ve Willem II ile deplasmanda karşılaşacak.