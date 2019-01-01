Matudi: Ronaldo 1 numara

Juventus'lu Blasie Matuidi, takım arkadaşı Ronaldo'nun bir numara olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'un 'i 2-0'ın rövanşında 3-0 yenmesinin yankıları sürüyor. Siyah-beyazlı takımın Fransız yıldızı Matuidi, herkes gibi galibiyette aslan payını 'ya verdi.

Portekizli yıldızdan övgüyle bahseden Matuidi, "O saha içinde ve soyunma odasında lider. Bize başarabileceğimizi söyledi ve düşünmeden oynadık. O, 1 numara. 5 kere Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonra bunu yapması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalini de değerlendiren Fransız oyuncu, "Şampiyonlar Ligini kazanmak harika olurdu. Bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyorum." dedi.