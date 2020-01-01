Mattias Johansson, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren , 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson'u kadrosuna kattı.

Futbola İsveç ekibi Kalmar'da başlayan Johansson, daha sonra ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan Yunanistan takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu.

Panathinaikos'ta 3 sezon görev yapan İsveçli sağ bek, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.