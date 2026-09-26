Newcastle United'ın mevcut teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, milli ara sırasında Suudi Arabistan'da yeniden görüntülendi. Sürpriz bir ziyaret olarak nitelenen bu görüntülenme, adını yeniden gündeme taşıdı; özellikle de sezon başlamadan birkaç gün önce Al-Ahli'den ayrılmasının kulüp taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtığı düşünülürse.

Jaissle, Al-Ahli kulübünün eski yürütme kurulu üyesi Abdulaziz el-Ankari'nin evinde görüldü. Burada eski Al-Ahli yöneticisiyle dostane bir ziyarette bir araya geldi. El-Ankari, Alman teknik direktörle çekildiği bir fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmedi. Böylece Jaissle'ın krallıktaki görüntülenmesi, taraftarlar arasında milli ara sırasında Suudi Arabistan'da bulunmasının nedenine dair sorular yaratmaya başladı.

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Jaissle, Newcastle United'ı çalıştırmaya geçmesinin ardından yeni sezon başlamadan kısa bir süre önce Al-Ahli ile ilişkisini sonlandırmıştı. Sezon başlamadan birkaç gün önce gerçekleşen bu adım, Alman teknik direktörün takımla geçirdiği dönemin ardından devam etmesini bekleyen Al-Ahli taraftarlarının bir kesiminde öfkeye yol açmıştı.









Ayrılığının ardından Jaissle, Newcastle ile Premier Lig'de yeni bir deneyime başladı. Böylece Suudi futbolundan uzaklaşıp teknik direktörlük kariyerinde farklı bir aşamaya adım attı. Mevcut ara dönemde krallıkta yeniden ortaya çıkmadan önce durum böyleydi; ancak bu kez futbolla ilgili açıklanmış herhangi bir faaliyetten uzak bir görüntülenme söz konusuydu.

Daha spesifik olarak, Alman teknik direktörün ortaya çıkışı, daha önce Al-Ahli kulübü içinde görev yapmış olan Abdulaziz el-Ankari'nin evinde gerçekleşti. Bu durum, özellikle Jaissle'ın Al-Ahli'de bulunduğu dönemden bu yana iki tarafı bir araya getiren ilişki göz önüne alındığında, ziyaretin kulüp taraftarları arasında daha fazla ilgi görmesini sağladı.

Jaissle'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin nedenini ya da bunun bir iş veya özel düzenlemelerle bağlantılı olup olmadığını ortaya koyan açıklanmış herhangi bir ayrıntı henüz bulunmuyor. Ayrıca herhangi bir müzakerenin varlığına ya da ziyaretin Al-Ahli'yle ilgili herhangi bir adımla bağlantılı olduğuna dair açıklanmış bir işaret de yok. Bu nedenle başka bilgiler ortaya çıkana kadar buluşma dostane çerçevesinde kalıyor.

Ancak Jaissle'ın Al-Ahli'den tartışmalı ayrılığının ardından Suudi Arabistan'a dönmesi, onu Al-Ahli taraftarlarının dikkat odağı haline getiriyor. Zira taraftarlar, Alman teknik direktörün Newcastle ile yeni deneyimine başlamasından önce, özellikle sezon başlamadan kısa bir süre önce gerçekleşmesi nedeniyle ayrılış şeklini ve zamanlamasını hâlâ hatırlıyor.

Böylece Jaissle'ın adının Suudi sahnesine geri dönmesi için bir maç oynamasına veya bir açıklama yapmasına gerek kalmadı; çünkü Abdulaziz el-Ankari'nin evinden gelen tek bir fotoğraf, Alman teknik direktör ve Al-Ahli deneyimi hakkında yeniden konuşulmaya başlanması ve milli ara sırasında krallıktaki varlığının hikâyesine dair soru kapısının açılması için yeterli oldu.