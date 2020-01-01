Matthaus: Haaland gitmeye hazır

Alman futbolunun efsane ismi Matthaus, Dortmund'un yıldız forvetinin bir üst seviyeye çıkmaya hazır olduğuna inanıyor.

formasıyla attığı gollerle yıldızlaşan Erling Haaland'ın geleceğine dair bir yorum da Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus'tan geldi.

'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Matthaus, "Bayern için Lewandowski hangi roldeyse Dortmund için de Haaland o rolde. Yalnızca gol atmıyor, takımı da peşinden sürüklüyor. Henüz 20 yaşında ama bir makine gibi" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun takımdan ayrılması halinde boşluğunun kolay dolmayacağını da savunan efsane isim, "Onun gibi bir oyuncu Bundesliga'da olduğu için gurur duymalıyız. Yarattığı havayla takımını sürüklüyor. Bence bir üst seviyeye gitmeye hazır" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Bu sezon oynadığı 14 maçta 17 gol atan Norveçli forvetin peşinde ve 'in olduğu biliniyor.