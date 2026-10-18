Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'i son dönemde maruz kaldığı eleştirilere karşı savundu; oyuncunun liderlik ve teknik kapasitesini övgüyle anarken Bavyera ekibi ve milli takım için taşıdığı önemi vurguladı.

Matthäus, Bayern'in dün cumartesi Bundesliga'da Leipzig'i 6-1 yenmesinin ardından saha kenarında, Kimmich'in de bulunduğu ortamda "Sky Sport Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "O (Kimmich) sıra dışı bir lider; sadece bugün değil, yıllardır öyle."

Bavyera ekibinin eski yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayern Münih'te kaptansanız, aynı rolü milli takımda da üstlenebilirsiniz. Herkes ona saygı duyuyor ve onu bir örnek olarak görüyor."

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Matthäus şöyle devam etti: "O (Kimmich) kritik anlarda farkı yaratıyor, takıma enerji, karakter ve varlık hissi veriyor. Bunun yanında sıra dışı futbol yetenekleri de var. Onun gibi bir oyuncudan vazgeçmek mümkün değil."

Şunları da ekledi: "Umarım bu tartışma artık son bulur. Takımlarını yönetme ve yönlendirme kapasitesine sahip, ayrıca takım arkadaşlarıyla harika bir ilişkisi var. Bu rolü Bayern Münih'te ve milli takımda sürdürmesini sağlayacak tüm özelliklere sahip."

Kimmich ise Matthäus'un övgülerine, "Bunu çok takdir ediyorum, özellikle senden geldiğinde" sözleriyle karşılık verdi.



