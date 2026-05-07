Mats Deijl'e büyük güven: "Yakında Feyenoord'un kaptanı olsa hiç şaşırmam"

Jari De Busser, Mats Deijl'den çok etkilenmiş. İkili, bir buçuk yıl boyunca Go Ahead Eagles'ta birlikte oynadı; ardından Deijl geçen kış Feyenoord'a transfer oldu.

Voetbal International ile yaptığı röportajda De Busser, Deijl'in Go Ahead takımındaki rolünü de değerlendirdi. Kaleciye göre Deijl, takımın "tutkal"ıydı. "Bu yüzden ayrılması çok zor oldu."

"Ona hayranlık duyuyordum. Mats çok sakin ve konuşkan biridir. Her zaman ortalığı gözetir, eğlenmeyi bilir ve kendi tarzında insanı rahatlatır. Bana çok faydası oldu."

"Fazla laf kalabalığı yapmayan bir kaptan. Yakında Feyenoord'da da kaptanlık pazubandını takarsa hiç şaşırmam. Ayrılması beni üzdü ve ikinci yarıda bizim için büyük bir eksiklik oldu."

De Busser, Deijl’den sadece bir oyuncu olarak değil, belki de bir insan olarak daha da etkilenmiş. “Mats harika bir bek, ama her şeyden öte, onun ayrılışı insani açıdan bir kayıptı. Bir lideri ve burada her şeyi yaşamış birini kaybettik.”

“Beni yanlış anlamayın, herkes onun için çok sevindi ve ayrılmasını tamamen anladı. Bu, onun tamamen hak ettiği harika bir adımdı.”

Deijl, bu yılın Ocak ayında Feyenoord'a transfer oldu. Rotterdam ekibi için şu ana kadar on iki resmi maçta forma giydi. De Busser, hâlâ Go Ahead ile sözleşmesi devam ediyor. Sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceği göz önüne alındığında, bu yaz transfer olması oldukça olası.