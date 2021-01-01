Mathieu Valbuena'dan Karim Benzema yorumu

Mathieu Valbuena, yıllar sonra yeniden Fransa Milli Takımı'na seçilen Karim Benzema hakkında yorumlarda bulundu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 5,5 yıl aradan sonra Karim Benzema'yı milli takıma davet etti.

Real Madrid'in yıldız ismi Mathieu Valbuena'nın özel görüntülerini kaydedip, kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle milli takım formasından uzun yıllar uzak kalmıştı.

Mathieu Valbuena neler söyledi?

Kariyerine Yunanistan'ın Olympiakos takımında devam eden tecrübeli oyuncu Didier Deschamps'a kızgın olmadığını belirtti.

"Bu antrenörün seçimi. Benim açımdan Didier her durumda kazanan olacak. Takım başarılı olursa, uyum sağladığını söyleyeceğiz, başarısız olursa onu suçlamayacağız.

"Benzema ile ilgili kararını bildirmek için beni aradı mı? Hayır, Didier'den böyle bir şey beklemiyorum, kimseden beklemiyorum. Bu konuda yapacak başka yorumum yok."

"Sportif nedenlerle götürülmediğimi söyledi"

36 yaşındaki yıldız şantaj olayının ardından Benzema ile birlikte milli takıma alınmamıştı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edilmeyen Valbuena, Deschamps ile aralarında geçen konuşmaya da değindi.

"2016'da Didier beni arayıp sportif nedenlerle 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürülmediğimi söyledi... Gerçekten de sportif nedenlerle kadrodan çıkarılmayı tercih ederim.

"Bana bu kararı sportif nedenlerle aldıklarını söylemeleri beni inciten ve hayal kırıklığına uğrattı."

Mathieu Valbuena bu sezon ne yaptı?

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız yıldız, 2019'da sarı - lacivertlilerden ayrılarak Olympiakos'a transfer oldu.

Bu sezon Yunanistan ekibiyle 19 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu bir gol atarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.