Mathieu Valbuena, Zenit maçı kadrosunda yer almadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Cezalı olan Mauricio Isla ile birlikte UEFA kadrosunda olmalarına rağmen hafif sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisine saklanan Mathieu Valbuena ile TFF listesinde de olmayan ve gözden çıkarılan Yassine Benzia kafilede yer almadı.

UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Roberto Soldado, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Nabil Dirar'dan da yoksun olan Fenerbahçe, Rusya'ya hareket etti.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey."