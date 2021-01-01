Mathieu Valbuena bir yıl daha Olympiakos'ta

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunanistan Ligi'ne geçiş yapan Mathieu Valbuena takımıyla olan kontratını yeniledi.

Yunanistan Ligi'nde en yakın rakibi Aris'in 19 puan önünde şampiyonluğa koşan Olympiakos bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Bu sezon 27 maçta forma giyen 36 yaşındaki oyuncu attığı bu imzayla kariyerini Yunanistan'da sürdürecek.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Olympiakos'taki ilk sezonunda 42 maça çıkan ve 9 gol, 16 asistle oynayan Valbuena, kırmızı-beyazlı taraftarların en sevdiği oyunculardan biri oldu. Bu sezon da üst düzey bir performans sergileyen Fransız yıldız, takımının şampiyonluk yürüyüşünde önemli rol oynadı.

Fenerbahe'de kupa kazanamamıştı

Daha önce Marsilya ile Ligue 1 şampiyonluğu da yaşayan Valbuena, 2017-2018 sezonu başında Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımın formasını giydiği iki sezonda da kupa sevinci yaşayamayan Valbuena, ilk sezonunda 8 gol ve 16 asist, ikinci sezonunda ise 4 gol ve 7 asistle oynadı.

Bir dönem Dinamo Moskova formasıyla Rusya'da da top koşturan Valbeuna'nın Fransa'ya dönüşü Lyon formasıyla olmuştu. 2015'ten bu yana Fransa Milli Takımı'ndan davet almayan Valbuena, milli formayla 52 maça çıkarken 8 gol attı. Valbuena ülkesiyle 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda forma giymişti.