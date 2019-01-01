Mathias Pogba: Kardeşim Real Madrid'e transfer olabilir

Mathias Pogba, kardeşinin doğru bir karar olduğuna inanması halinde Real Madrid’e transfer olabileceğini söyledi.

teknik direktörü Zinedine Zidane, transfer dönemi başladığından bu yana Paul Pogba’yı istediğini gizlemiyor.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Real Madrid’in ’e 7-3 mağlup olmasının ardından Pogba’nın transfer ihtimali tekrar konuşulmaya başlandı.

Menajer Mino Raiola ise Paul Pogba’nın transfer olmaya yeşil ışık yaktığını açıklayarak, oyuncunun ’daki geleceğini soru işaretleri altında bıraktı.

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Paul Pogba’nın Real Madrid’e gitmesinin mantıklı bir hamle olacağını düşünen Fransız yıldızın kardeşi Mathias, AS’a verdiği röportajda “Kardeşim her takıma yardımcı olacaktır. Eğer Real Madrid’e giderse bu durum değişmeyecek. Her zaman kardeşim için en iyisini istiyorum. Real Madrid, onun için en iyi seçenek olacaksa oraya gitmeli” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Paul Pogba için 166 milyon euro değerinde bir teklif hazırlıyor.