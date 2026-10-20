Real Madrid ile Sevilla maçına dair tartışma, Endülüs ekibinin oyuncusu Ure'nin, Kraliyet ekibinin savunmacısı Ibrahima Konate tarafından, üçüncü golle sonuçlanan atağın başında engellendiğini gösteren yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sürüyor; söz konusu atak Kylian Mbappe'nin Los Blancos adına üçüncü golü kaydetmesiyle sonuçlandı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Real Madrid ile Sevilla karşılaşmasının yaşattığı hakem tartışmasının yankıları, maçın bitişinin üzerinden yaklaşık 48 saat geçmesine rağmen dinmedi. Kraliyet ekibi, bugün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçına odaklanmaya başlarken, geçen pazar günü oynanan maçın en tartışmalı pozisyonlarından bazılarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sevilla'nın maçın bitiminin ardından itiraz ettiği en dikkat çekici pozisyonlardan biri, Mbappe'nin Real Madrid adına üçüncü golü kaydetmesiyle ve skorun 3-0 olmasıyla sonuçlanan atağın başında Konate'nin Ure'ye faul yapmış olma ihtimaliydi.

Maçın canlı yayını sırasında pozisyon, oyuncular arasındaki teması net bir şekilde göstermeyen bir üst kamera açısından yayınlanmıştı.

Ancak "Movistar Plus" ağına ait yeni bir kamera, olayın ayrıntılarını daha net bir şekilde gösterdi; Konate'nin, Sevilla forvetinin hareketini onu çekerek durdurduğu ve bunun oyuncunun yere düşmesine neden olduğu görüldü.

Buna rağmen maçın hakemi, temasın faul verilmesini gerektirmediğine kanaat getirdi; video yardımcı hakem teknolojisi de sahada verilen kararı düzeltmek için devreye girmedi.

"Movistar Plus" ağının yayınladığı video klibinde, eski İspanyol hakem Mateu Lahoz pozisyonu şu sözlerle analiz ederken görüldü: "Bize ait kamera açısından, hareketini durdurduğu açıkça görülüyor ve burada net bir faul verilebilirdi. Pozisyon hiçbir şekilde kırmızı kart gerektirmiyordu, ancak sonuçta golle sonuçlanan bir pozisyon olduğu için incelemeye tabi tutulabilirdi."



