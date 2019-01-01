Massimilano Allegri: "Cristiano Ronaldo beni şaşırtmadı"

Juventus'un teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun sakatlığı çabucak atlatmasının ve 90 dakika oynamasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı ve 'daki rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Milli arada sakatlık yaşayan Ronaldo'nun Ajax maçına yetişmesine kesin gözüyle bakılmıyordu. Ancak yıldız futbolcu, 2 hafta içerisinde ağır tedavi ve idmanlarla hızlıca toparladı ve Ajax maçında ilk 11'deki yerini aldı.

Juventus'un 51 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Allegri, maçın ardından yaptığı basın toplantısında, takımı adına tek golü kaydeden oyuncusu Ronaldo ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Ronaldo böyledir işte. Maça çıktı ve golünü attı. Çok farklı bir seviyede oynuyor. Zamanlaması, oyun stili ve tekniği ile diğer futbolculardan çok daha farklı. Bunun için yapabilecek hiçbir şeyiniz yok."

Rövanş maçıyla ilgili düşüncelerini de belirten Allegri, şöyle devam etti: "Rövanş maçında, takım olarak daha iyi olmalı ve top bizdeyken rakibin presine karşı takım olarak reaksiyon göstermeliyiz. 'i Bernabeu'da 4-1 yenen ve onları eleyebilecek kapasitede olan bir takımla oynuyoruz. Kendi evlerinde bu şekilde oynayacaklarını biliyorduk. Bizim sahamızda daha farklı olacaktır ama deplasmanda dahi teknik kalitelerini ön plana çıkarak oynayacak karaktere sahipler. Rakibin baskısından kurtulduğumuz anda kale ile aramızda kalan alanı iyi değerlendirmeli ve çok iyi oynamalıyız."

Juventus ve Ajax, 16 Nisan Salı günü Allianz Arena'da rövanş maçına çıkacak ve yarı final bileti için mücadele edecekler.