İngiliz futbolunun 21 yaşındaki yıldızı hakkındaki davaların düşürülmesinin ardından yeniden kadroda yer alabilir.

Manchester United yöneitmi Mason Greenwood aleyhindeki bir ceza davasının düşürülmesinin ardından oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Greenwood'un davasının yakından takip edildiğini belirten United yönetimi, oyuncu hakkındaki tüm davaların düşürüldüğü bilgisini onayladı. Greenwood'ın kulüpteki geleceği ise netlik kazanmadı.

Manchester United'ın Greenwood'ın takımdaki geleceğine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Ocak 2022'de tutuklanan 1 yaşındaki oyuncu sonrasında United tarafından süresiz bir şekilde kadro dışı bırakılmıştı. Öte yandan durumuna ilişkin bir açıklama yapan Greenwood, destekleri için ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Tecavüze teşebbüs ve bedensel saldırı suçlamasıyla yargılanan ve uzun bir süre tutuklu kalan Greenwood, İngiliz futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu.

21 yaşındaki oyuncu ilk büyük çıkışını 2019-2020 sezonunda yaparken, söz konusu sezonu Premier Lig'de 31 maçta 10 golle tamamlamış ve göz kamaştırmıştı.