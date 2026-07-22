Mason Greenwood, Fenerbahçe’deki karşılamadan açıkça şaşkın kaldı

Mason Greenwood, Salı akşamı Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İngiliz forvet, yeni kulübünün stadyumu olan Şükrü Şaracoğlu Stadyumu’nda bu adımı attı. Maçın ardından, hiç beklemediği bir karşılama ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda evinde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Talisca attı.

Türk takımında Jayden Oosterwolde ve Nathan Aké ilk 11'de yer aldı. Greenwood ise 82. dakikada oyuna girdi. Maçın ardından tribünlerdeki seyirciler net bir mesaj verdi.

Kulübün en pahalı transferi, Türkiye’nin başkentinde coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Görüntülerde, Greenwood’un bu övgülere nasıl tepki vereceğini bilemediği görülüyor.

Kısa bir süre sonra ise Greenwood’un takım arkadaşları tarafından Fenerbahçe taraftarlarının tezahürat şekli öğretildiği ve ardından taraftarlarla birlikte bunu sergilediği görülüyor.

Greenwood, birkaç hafta önce Olympique Marsilya'dan 40 milyon avroya transfer edildi. Türk kulübü, transfer görüşmelerinde kendisiyle de yakından ilgilenen AS Roma'yı geride bıraktı.

Greenwood, birkaç yıl önce Manchester United'da çıkış yakalamıştı. Ancak kız arkadaşına yönelik aile içi şiddet ve tecavüz girişimi iddialarını içeren görüntü ve ses kayıtlarının internette ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Kendisine yöneltilen tüm cezai suçlamalar düşürülmüş olsa da, kamuoyu ve toplumsal baskı nedeniyle Manchester United’a geri dönmesi mümkün olmadı.







