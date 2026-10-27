Suudi Arabistan kulübü İttihad'ın geleceği, kulübün özelleştirilmesi ve yeni yatırımcılara kapı açılmasına yönelik hızlanan gelişmelerin gölgesinde dikkatlerin odağında yer alıyor. Kulübü satın almak için iki grubun yarışa girdiğine dair haberler, Suudi Arabistan'ın en köklü ve en taraftarı bol kulüplerinden birinin geleceğinde önemli bir dönüşümü temsil edebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suudi medya mensubu Abdullah Falate'nin açıkladığına göre, İttihad'ın satış dosyası teorik görüşme aşamasını geride bırakarak ileri düzeyde pratik adımlara ulaştı. İki grup satın alma sürecinden sorumlu tarafa teklif sundu; ancak nihai alıcının adı henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Falate, "Thmanyah" kanal ağındaki "El-Mansa" programındaki konuşmasında, kulübün satışına ilişkin işlemlerin doğru yönde ilerlediğini açıklayarak sürecin mevcut sezon sona ermeden tamamlanmasını umduğunu dile getirdi.

Suudi medya mensubu şöyle konuştu: "Konunun sezon sonunda tamamlanmasını bekliyorum ve diliyorum; çünkü işlemler ilerliyor ve mevcut aşamada bazı taahhütlere girildi."









Bu gelişmeler, satış sürecine bağlı hareketliliğin sürmesiyle birlikte İttihad'ın özelleştirme dosyasının kritik aşamalara yaklaştığına işaret ediyor. Ancak kazanan yatırımcının kimliği ya da mülkiyet devrine ilişkin nihai bir anlaşmanın imzalanması henüz açıklanmadı.

Bu adımlar, özel sektörün spor yatırımlarına katılımını genişletmeyi, yönetişimi güçlendirmeyi ve kulüplerin mali sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen Krallık'ın 2030 Vizyonu hedefleri kapsamında, Suudi spor kulüplerinin özelleştirilmesine yönelik daha geniş bir projenin parçası olarak geliyor.

Anlaşmaya ilişkin dolaşan bilgilere göre, Kamu Yatırım Fonu İttihad kulübü hisselerinin yüzde 70'ini satmayı, yüzde 30'unu ise elinde tutmayı hedefliyor. Bu da mülkiyetin büyük bölümünü üstlenecek yeni bir yatırımcının girişine imkân tanırken, fonun kulüpteki ortaklığını sürdürmesini sağlayacak.









Bu süreç, İttihad'a özel sektör yatırımlarından yararlanma fırsatı vermeye yöneliyor. Bu durum, kulübün mali kaynaklarının gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunabileceği gibi, tarihi konumunu ve geniş taraftar tabanını korumasına da katkı sağlayabilir.

İşlemlerin ilerlediği ve yarışa birden fazla tarafın girdiği konuşulsa da, sunulan tekliflerin ayrıntıları ve mali değeri resmi olarak açıklanmadı; kulüp hisselerinin büyük bölümünü satın alma hakkını kazanacak tarafın kimliği de açığa çıkarılmadı.

Falate'nin aktardığına göre iki grubun yarışa girmesi, kulübe yatırım yapma konusunda ilgi bulunduğunun bir göstergesi; ancak anlaşmanın sonuçlanması, gerekli işlemlerin tamamlanmasına ve ilgili taraflar arasında nihai şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasına bağlı kalmaya devam edecek.

Falate'nin sürecin tamamlanmasına tanıklık etmeyi umduğu zaman ise mevcut sezonun sonu olmaya devam ediyor; önümüzdeki dönemde süregelen hareketliliğin ortaya çıkaracağı sonuçlar bekleniyor.







