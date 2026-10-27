Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın geleceği, kulübün özelleştirilmesine ve yeni yatırımcılara kapı açılmasına yönelik hızlanan girişimler ışığında dikkatlerin odağına yerleşti. Kulübün devralınması için iki grubun rekabete girdiğine dair haberler, Suudi Arabistan'ın en köklü ve en taraftarı bol kulüplerinden birinin serüveninde önemli bir dönüm noktası olabilecek bir adıma işaret ediyor.

Suudi medya mensubu Abdullah Felata'nın açıkladığına göre, İttihad'ın satış dosyası teorik öneri aşamasını geride bıraktı ve iki grubun devralma sürecinden sorumlu tarafa teklif sunmasının ardından ileri düzeyde somut adımlara ulaştı; ancak nihai alıcının adı henüz resmen açıklanmadı.

Felata, "Thmanyah" kanal ağında yayınlanan "El-Mensa" programındaki konuşmasında, kulübün satışına ilişkin işlemlerin doğru yönde ilerlediğini belirterek, sürecin mevcut sezon sona ermeden tamamlanmasını umut ettiğini ifade etti.

Suudi medya mensubu şunları söyledi: "Konunun sezon sonunda tamamlanmasını bekliyor ve umuyorum; çünkü işlemler ileriye doğru ilerliyor ve mevcut aşamada bazı taahhütler devreye girdi."









Bu gelişmeler, satış sürecine bağlı girişimlerin sürmesi ışığında İttihad'ın özelleştirme dosyasının kritik aşamalara yaklaştığına işaret ediyor; ancak kazanan yatırımcının kimliği ya da mülkiyetin devrine yönelik nihai bir anlaşmanın imzalanması henüz açıklanmadı.

Bu adımlar, Suudi Arabistan spor kulüplerinin özelleştirilmesine yönelik daha geniş bir projenin parçası olarak geliyor. Söz konusu proje, özel sektörün spor yatırımlarındaki payını genişletmeyi, kurumsal yönetişimi güçlendirmeyi ve kulüplerin mali sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan Krallık'ın 2030 Vizyonu hedefleri kapsamında yer alıyor.

Anlaşmaya dair dolaşımdaki bilgilere göre, Kamu Yatırım Fonu, İttihad kulübü hisselerinin %70'ini satmayı, %30'luk payı ise elinde tutmayı hedefliyor. Böylece mülkiyetin daha büyük bölümünü üstlenecek yeni bir yatırımcının katılımına imkân tanınırken, Fon da kulüpte ortak olarak kalmaya devam edecek.









Bu süreç, İttihad'a özel sektör yatırımlarından yararlanma fırsatı sunmaya yöneliyor; bu da mali kaynaklarının geliştirilmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabilir, bununla birlikte tarihsel konumunu ve geniş taraftar tabanını korumasına da yardımcı olabilir.

İşlemlerin ilerlediği ve rekabete birden fazla tarafın girdiği söylense de, sunulan tekliflerin ayrıntıları ve mali değeri resmen açıklanmadı; aynı şekilde kulüp hisselerinin daha büyük bölümünü devralma hakkını kazanacak tarafın kimliği de açığa kavuşturulmadı.

İki grubun rekabete girmesi, Felata'nın aktardığına göre kulübe yatırım yapılmasına yönelik bir ilgi olduğunun göstergesi; ancak anlaşmanın sonuçlanması, gerekli işlemlerin tamamlanmasına ve ilgili taraflar arasında nihai şartlar üzerinde anlaşmaya varılmasına bağlı kalacak.

Felata'nın sürecin tamamlanmasını umut ettiği tarih, mevcut sezonun sonu olmaya devam ediyor; önümüzdeki dönemde süregelen girişimlerin ne gibi sonuçlar doğuracağı ise bekleniyor.







