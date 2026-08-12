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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Martinez ve İngiltere ikilisi Avrupa Süper Kupası'nın dışında

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
U. Emery
E. Martinez
E. Konsa
O. Watkins
Fransa
İngiltere
Avusturya
İspanya
Arjantin

Arjantinli kalecinin dönüş tarihi belli oldu

Aston Villa, bu akşam Çarşamba günü UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain ile karşılaşırken en dikkat çekici oyuncularından birinden yoksun olacak.

Teknik direktör Unai Emery, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki "Red Bull Arena" stadında oynanacak maç için Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadroya çağırmama kararı aldı. Emery'nin kararı, Martinez'in Arjantin Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmasının hemen ardından geldi. Martinez, geçtiğimiz 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletinde uzatmaların ardından İspanya'ya karşı oynanan final maçını 1-0 kaybetmişti.

Martinez, Aston Villa'nın tek eksiği olmayacak; zira Emery, İngiliz ikili defans oyuncusu Ezri Konsa ve forvet Ollie Watkins'i de kadro dışı bıraktı. Bu üçlü, ülkelerinin millî takımlarıyla Dünya Kupası mücadelesi vermişti.

Konsa ve Watkins, İngiltere ile 18 Temmuz'da Miami şehrinde oynanan üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek üçüncü olmuştu.

Emery, Fransız RMC sitesine göre üçlüye dinlenme verme kararı hakkında şunları söyledi: "Onlara dört haftalık izin verdim, bu gerçekten gerekliydi."

UEFA Süper Kupa
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Bu akşam Aston Villa'nın kalesini Paris Saint-Germain karşısında, Martinez'in yedek kalecisi olan 35 yaşındaki Hollandalı Marco Bizot'un koruması bekleniyor.

Arjantin basınına göre Martinez'in yakında Aston Villa'ya dönmesi ve takımın önümüzdeki Cumartesi Borussia Mönchengladbach karşısında son bir hazırlık maçı oynamasının ardından, 23 Ağustos'ta Brighton'a karşı Premier Lig'in açılış maçında takımla birlikte sahaya çıkmaya hazır olması bekleniyor.

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