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Martinez ve Deschamps'ın Suudi Arabistan'ı çalıştırmak için yürüttüğü iddia edilen görüşmelerin gerçeği

R. Martinez
D. Deschamps
G. Donis
Suudi Arabistan
Premier Lig
İspanya
Fransa
Yunanistan
Suudi Arabistan

Söylentilere son veren raporlar

Geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ı çalıştırmak üzere birçok teknik direktörle görüşme yürüttüğüne dair çok sayıda haber dolaştı.

Ancak Suudi Arabistan Federasyonu yayımladığı bir açıklamayla yayılan tartışmalara son noktayı koyarak, Yunan Georgios Donis'in Suudi Arabistan'ın teknik heyetinin başında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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Suudi "El Arabiya" kanalı ağına göre, Suudi Arabistan Federasyonu'na Dünya Kupası'nın ardından, Fransız Didier Deschamps ve İspanyol Roberto Martinez gibi birçok teknik direktör önerildi.

Kaynak, bu tekliflerin masaya konulduğunu ancak iki sebeple görüşülmediğini açıkladı: birincisi Donis'e Körfez Kupası'nda bir süre tanımak, ikincisi ise El Mishal ve El Rezizah federasyonları arasındaki geçiş döneminden kaynaklanıyordu; zira o dönemde birçok dosya askıya alınmıştı.

Donis, Suudi Arabistan Millî Takımı'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek, "Suudi Arabistan"ın tarihinde dördüncü kez Körfez Kupası şampiyonluğuna taşımayı başarmıştı.

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