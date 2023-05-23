Martinez, Lionel Messi'yi Premier Lig'e götürecek: "Gerekirse maaşımı keseceğim!"

- Arjantinli yıldızın Fransa'da sözleşmesi sona eriyor
- Bu yaz serbest oyuncu olacak
- Martinez onu İngiltere'de görmek istiyor
NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, Ligue 1 deviyle sözleşmesinin sonuna geldi ve Paris Saint-Germain'e veda etmeye hazırlanıyor. Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği iddia edilse de Suudi Arabistan ve MLS'ten büyük teklifler var. Ancak birlikte Dünya Kupası kaldırdığı takım arkadaşı Emi Martinez onu Premier Lig'de görmek istiyor.
NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Martinez, Messi'nin PSG'de taraftarlar tarafından eleştirilmesi hakkında şunları söyledi: "Leo'yu yuhalarlarsa onu Aston Villa'ya getiririm. Onu her gün besleyeceğim, her hafta sonu ona rosto yapacağım. Gerekirse Messi için maaşımı bile keserim."
BÜYÜK RESİM: Martinez ile Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda birlikte önemli rol oynadı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty
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