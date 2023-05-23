Martinez, Lionel Messi'yi Premier Lig'e götürecek: "Gerekirse maaşımı keseceğim!"

Emiliano Martinez, şakacı bir tavırla Lionel Messi'yi Aston Villa'ya getirmek için bazı vaatler sunacağını söyledi.

Arjantinli yıldızın Fransa'da sözleşmesi sona eriyor

Bu yaz serbest oyuncu olacak

Martinez onu İngiltere'de görmek istiyor

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, Ligue 1 deviyle sözleşmesinin sonuna geldi ve Paris Saint-Germain'e veda etmeye hazırlanıyor. Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği iddia edilse de Suudi Arabistan ve MLS'ten büyük teklifler var. Ancak birlikte Dünya Kupası kaldırdığı takım arkadaşı Emi Martinez onu Premier Lig'de görmek istiyor.

NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Martinez, Messi'nin PSG'de taraftarlar tarafından eleştirilmesi hakkında şunları söyledi: "Leo'yu yuhalarlarsa onu Aston Villa'ya getiririm. Onu her gün besleyeceğim, her hafta sonu ona rosto yapacağım. Gerekirse Messi için maaşımı bile keserim."

BÜYÜK RESİM: Martinez ile Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda birlikte önemli rol oynadı.

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