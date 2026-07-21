Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, ülkesinin 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetiyle ilgili konuştu.

İspanya, uzatmalarda Ferran Torres'in kaydettiği golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Emiliano Martinez, "Instagram" hesabında şunları yazdı: "Kupayı yeniden kazandığımızı hayal ettim, onu Arjantin'e götürüp bir kez daha tarih yazmayı hayal ettim."

Şöyle devam etti: "Doğrusu, bu acıyı anlatmak zor. Geriye sadece pek çok şeyi enine boyuna düşünmek, nasıl devam edilebileceğini görmek ve bir kenara çekilmenin vaktinin gelip gelmediğini değerlendirmek kalıyor. Gerçekten çok üzgünüm; ülkeme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini sunmaya çabaladım."



