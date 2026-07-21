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Martinez Dünya Kupası hasretini dile getirdi: Kupayı Arjantin'de hayal etmiştim

E. Martinez
Arjantin
İspanya
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya

Zor senaryo

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, ülkesinin 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetiyle ilgili konuştu.

İspanya, uzatmalarda Ferran Torres'in kaydettiği golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Emiliano Martinez, "Instagram" hesabında şunları yazdı: "Kupayı yeniden kazandığımızı hayal ettim, onu Arjantin'e götürüp bir kez daha tarih yazmayı hayal ettim."

Şöyle devam etti: "Doğrusu, bu acıyı anlatmak zor. Geriye sadece pek çok şeyi enine boyuna düşünmek, nasıl devam edilebileceğini görmek ve bir kenara çekilmenin vaktinin gelip gelmediğini değerlendirmek kalıyor. Gerçekten çok üzgünüm; ülkeme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini sunmaya çabaladım."

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