Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin Al Hilal'e transferi, "El Arabiya" kanalına bağlı "Fi El Marma" programının hesabının, İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un açıklamalarını çevirirken bir hataya düşmesinin ardından tartışma yarattı. Jacobs hızla devreye girerek, yayınlananların gerçek sözlerini yansıtmadığını ortaya koydu.

Jacobs, Al Hilal'in Martinelli'yi kadrosuna katmak için Arsenal ile yürüttüğü görüşmeler hakkında konuşmak üzere "Fi El Marma" programında yer almıştı. Ardından programın sayfası "X" platformu üzerinden açıklamalarının bir özetini paylaştı. Özette, Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek için 20 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu, Al Hilal'in teklifinin ise İngiliz kulübüne 66 milyon euroya ulaştığı, buna ek olarak Martinelli'ye yıllık 20 milyon euro verileceği yer aldı.

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Ancak İngiliz gazeteci yayınlananlara itiraz etmekte gecikmedi. Tweeti yeniden paylaşarak, çevirinin açıklamalarını anlamından uzaklaştırdığını ve orijinal sözleriyle paylaşımda yer alanlar arasındaki farkın son derece büyük olduğunu belirtti.

Jacobs, sözlerinde Galatasaray'ın görüşmelerinde bir hata yaptığına dair bir işaret bulunmadığını, aksine transferin mali açıdan Arsenal için iyi olacağını açıkladığını vurguladı. Zira Al Hilal, Türk teklifinden yaklaşık 20 milyon euro daha büyük bir teklif sunmuştu. Karşılaştırmanın Galatasaray'dan 45 milyon euro ile Al Hilal'den 66 milyon euro arasında olduğunu belirtti.

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Ayrıca Martinelli ile ilgili noktanın tamamen farklı olduğunu açıkladı. Oyuncunun Galatasaray'a transfer olmaya açık olmadığına işaret ettiğini, Türk kulübünün transferi ele alışında hata yaptığını söylemediğini belirtti. Bu da programın hesabı üzerinden ortaya çıkan ifadeyi reddetmesine yol açtı.

Jacobs hesabı üzerinden şunları yazdı: "Bu, kesinlikle söylediğim şey değil. Görünüşe göre burada çeviride bir şeyler kaybolmuş." Ardından Arapça çevirinin anlamı yanlış aktarmış olabileceğini ekledi, ancak yayınlanan özetin orijinal İngilizce versiyonda söylediklerine yaklaşmadığını vurguladı.

Bu olay, Al Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusunun transferini bağlamaya yaklaşmasıyla birlikte Martinelli transferinin büyük ilgi gördüğü bir dönemde geldi ve çeviri krizi, Suudi ve İngiliz futbol taraftarlarının ilgisini çeken görüşmelere yeni bir bölüm ekledi.

Böylece Martinelli transferi hakkındaki konuşma, Al Hilal ile Arsenal arasında yalnızca bir görüşme olmaktan çıkıp aynı zamanda bir medya tartışmasına dönüştü. Zira transfer piyasasında uzmanlaşmış en önde gelen gazetecilerden biri, açıklamalarını bizzat düzeltmek ve söyledikleriyle yayınlananlar arasındaki farkın çevirinin sonucu olduğunu, orijinal sözlerinin içeriği olmadığını vurgulamak zorunda kaldı.