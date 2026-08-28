Transfer piyasasını hareketlendirebilecek ve ağır toplu bir sürprize yol açabilecek bir adımda, Arsenal, Suudi liginin eşiğine gelen Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin doğrudan alternatifi olarak Manchester United forveti Marcus Rashford'u kiralık transfer etmek üzere ciddi girişimlere başladı.

"tribuna" sitesi, İngiliz kaynaklara dayanarak, Martinelli'nin Suudi kulübü Al Hilal'e transfer olmak için nihai onayını vermesinin ardından, Rashford'un isminin son saatlerde Emirates Stadyumu kulislerinde güçlü bir şekilde öne çıktığını ortaya koydu.

Bu dramatik gelişme, İngiliz milli oyuncunun Aston Villa ve Barcelona ile geçirdiği iki kiralık deneyimin ardından, bu yaz geleceğine dair nihai bir anlaşmaya varılamadan Manchester United'a döndüğü bir dönemde geliyor.

Rashford'un geleceğini hâlâ saran belirsizliğe ve yeni sezon için Michael Carrick'in planlarına yeniden dahil edilmesine yönelik işaretlerin ortaya çıkmasına rağmen, Arsenal yönetimi, United'ın oyuncusundan bir kez daha, geçici olsa dahi vazgeçme fikrine açık olup olmadığını öğrenmek için durumu yakından takip ediyor.

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Buna karşılık, Martinelli'nin ayrılık transferi son aşamalarına doğru ilerliyor. Aynı kaynaklara göre, Brezilyalı kanat oyuncusu Al Hilal ile kişisel anlaşmasını tamamladı; iki kulüp ise sözleşmenin detayları üzerindeki son rötuşları yapıyor. Değerinin 65 milyon euroyu aşması beklenen transferde, sağlık kontrolünün tarihinin önümüzdeki birkaç gün içinde belirlenmesi bekleniyor.