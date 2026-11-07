Basın raporları, Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin, sakatlığı nedeniyle son üç maçta takımdan uzak kalmasının ardından takımla birlikte sahaya döneceği tarihi ortaya çıkardı.

Suudi "El-Riyadiye" gazetesi, Martinelli'nin uzun tatilin bitmesinin ardından dönüşüyle birlikte başkent ekibinin takım antrenmanlarına katılmaya hazır olacağını belirtti.

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesine bağlı olarak Roshn Ligi'nin on üçüncü hafta maçlarının ertelenmesinin ardından tüm oyunculara 10 günlük izin vermeye karar vermişti.

Gazete, Brezilyalı oyuncunun belirlenen plan doğrultusunda kendi rehabilitasyon programında iyi ilerlediğini ve bunun da iznin bitmesiyle birlikte antrenmanlara dönmesini mümkün kılacağını açıkladı.

Martinelli, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında, geçtiğimiz 23 Ekim'de Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan ve Hilal'in Kadısiye'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanmıştı.

Bu sakatlık, eski Arsenal yıldızının "El-Zaim"in 3 maçından uzak kalmasına neden oldu: Roshn Ligi'nde Feth, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise Katar temsilcisi Şemal ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şebab Ehli karşılaşmaları.

Martinelli'nin bu sezonun başından bu yana Hilal ile çeşitli kulvarlarda 8 maça çıktığı, bu maçlarda 6 gol kaydettiği ancak şu ana kadar hiçbir gol pası vermediği hatırlatılmaktadır.