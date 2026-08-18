Arsenal, geçtiğimiz pazar günü Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği Community Shield maçında forma giymeyen dört yedek oyuncusundan kurtulmaya çalışıyor.

Cardiff'te ilk resmi maçlarına çıkan yeni transferler Bruno Guimaraes ve Christos Tzolis'e tüm gözler çevrilmişken, teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosu bazı oyuncuların yokluğu hakkında çok şey ortaya koydu.

Arsenal'in maç günü kadrosunda Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Marli Salmon, Fabio Vieira ve Reiss Nelson yer almadı.

Martinelli, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için 45 milyon euro (38 milyon sterlin) değerinde bir teklif sunan Galatasaray'ın hedefindeki isim, ancak oyuncunun Türkiye'ye taşınmaya istekli olmadığı söyleniyor. Brezilyalı forvet sözleşmesinin son yılına girdi, fakat başka bir transfer teklifi ortaya çıkmadıkça kulübünde kalacak gibi görünüyor.

Salmon, Arsenal'in A takımıyla dört maça çıkan 16 yaşındaki bir savunma oyuncusu, ancak daha fazla fırsat elde etmek için sabırlı olması gerekiyor. Hafta sonu forma giymeyen diğer dört oyuncu ise önümüzdeki 1 Eylül'deki transfer son teslim tarihinden önce satılabilir.

"Mirror" gazetesi, "The Athletic"e dayandırdığı haberinde, geçen sezonu kiralık geçiren Vieira ve Nelson ile sırasıyla Hamburg ve West Ham'ın ilgilendiğini aktardı.

Aynı zamanda Napoli, sözleşmesinde 12 ay kalan Jesus'u kadrosuna katmaya çalışıyor ve Arsenal, Nwaneri'den de vazgeçmek zorunda kalabilir.