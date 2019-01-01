Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa maçında yok

Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile oynanacak maç öncesi stoper endişesi yaşanıyor...

'in 31. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de stoper sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekibin ile oynadığı ve 1-1 berabere sona eren maçın 21. dakikasında sarı kart gören Martin Skrtel cezalı duruma düşerken, Sadık Çiftpınar da ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Cezalı duruma düşen iki oyuncu da Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde sol bacak üst adalesinden sakatlanan Serdar Aziz'in 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.