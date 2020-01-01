Süper Lig

Martin Skrtel, Galatasaray maçında yok

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Martin Skrtel Başakşehir 06192020
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Medipol Başakşehir stoperi Martin Skrtel, Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Süper Lig’de 28. haftanın açılış maçında şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Konuk ekibin tecrübeli stoperi Martin Skrtel, 10. dakikada penaltıya sebebiyet veren faulünün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Skrtel, Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı ağırlayacağı 29. hafta maçında forma giyemeyecek. 

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    35 yaşındaki Skrtel bu sezon 24 resmi maçta forma giyerken 4 kez de rakip ağları havalandırdı.

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