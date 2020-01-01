Martin Skrtel, Galatasaray maçında yok
Yorum()
depophotos
Süper Lig’de 28. haftanın açılış maçında şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Konuk ekibin tecrübeli stoperi Martin Skrtel, 10. dakikada penaltıya sebebiyet veren faulünün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Skrtel, Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı ağırlayacağı 29. hafta maçında forma giyemeyecek.
35 yaşındaki Skrtel bu sezon 24 resmi maçta forma giyerken 4 kez de rakip ağları havalandırdı.