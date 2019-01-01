Martin Skrtel, Fenerbahçe'de kalıyor
Yorum()
Depophotos
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'den sürpriz bir haber geldi.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve başka takımlarla görüşmeye başlayan Martin Skrtel aradığı teklifleri bulamadı.
Son olarak Başakşehir ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan 34 yaşındaki Slovak savunmacı, sarı lacivertlilere haber göndererek daha önceden yapılmış 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiğini bildirdi.
Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği deneyimli futbolcunun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.