Martin Skrtel, Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, sarı lacivertlilerin yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etti.

'de transfer çalışmaları sürerken sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'den sürpriz bir haber geldi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve başka takımlarla görüşmeye başlayan Martin Skrtel aradığı teklifleri bulamadı.

Son olarak ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan 34 yaşındaki Slovak savunmacı, sarı lacivertlilere haber göndererek daha önceden yapılmış 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiğini bildirdi.

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Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği deneyimli futbolcunun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.