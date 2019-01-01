Martin Skrtel Başakşehir yolunda!
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Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya.
TRT Spor'un haberine göre, Martin Skrtel Başakşehir'le anlaşmaya oldukça yakın.
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Sarı lacivertliler, Slovak oyuncuyla sözleşme yenilemek için görüşmüş ancak sonuca varamamıştı.
Habere göre adı Olmypiakos'la da anılan Skrtel, Başakşehir'in 2 yıllık kontrat teklifine olumlu bakıyor.
Martin Skrtel, 2018/19 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 27 Süper Lig maçında 1 gol kaydetti.