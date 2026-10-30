Martin Odegaard Bayern Münih'e mi?! Arsenal kaptanı, sözleşme görüşmeleri yaklaşırken sürpriz transfere ‘açık’

Arsenal, Alman devi Bayern Münih'in ilgilendiğine dair haberler üzerine takımın kilit oyuncusu olan kaptanı Martin Odegaard'ı kadrosunda tutmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilir. Norveçli oyun kurucu, Arsenal'ın son dönemdeki yükselişinde önemli rol oynadı. Ancak Allianz Arena'ya olası bir transferine ilişkin iddialar, Kuzey Londra'da endişe yarattı.

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Süren temaslar Bayern Münih söylentilerini alevlendirdi

Arsenal, Odegaard'ın 2028'de sona erecek mevcut sözleşmesini uzun süreli yeni bir anlaşmayla uzatmak istiyor ancak Almanya'dan gelen bir tehditle karşı karşıya. Sky Germany'ye göre Bayern Münih, 27 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle birkaç yıldır düzenli temas hâlinde.

Kuzey Londra'da sözleşmesini uzatması hâlâ en olası senaryo olsa da Arsenal, kaptanını bonservis bedeli almadan kaybetme riskini kesinlikle göze almak istemiyor. Bu nedenle kulüp, yeni bir anlaşmaya varılamazsa gelecek yaz ses getirecek bir satışa onay vermeye hazır olacak.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sözleşme görüşmelerindeki çıkmazı izliyor

Odegaard, Mikel Arteta yönetiminde mutlu ve takımda kalmaktan memnun olsa da habere göre Allianz Arena'ya gitmeyi düşünebilir. Orta saha oyuncusu, Almanya şampiyonuna katılmaya genel olarak ilgi duyuyor. Olağanüstü performansları da onu Avrupa'nın üst düzey başka birçok takımının radarına soktu.

Arsenal yönetimi, kilit oyuncusunun sözleşmesinin son yılına girmesini önlemek için şimdiden harekete geçmiş durumda. Avrupa'dan artan ilgiyi savuşturmak isteyen kulübün yönetim kurulu, devam eden görüşmelere öncelik veriyor.

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Arteta yönetiminde çarpıcı geri dönüş

Mevcut çıkmaz, Odegaard'ın Emirates Stadyumu'ndaki dikkat çekici yükselişini gözler önüne seriyor. Yalnızca bir yıl önce, tekrarlayan sakatlıkları ve formundaki belirgin düşüş, İngiltere'deki uzun vadeli geleceği konusunda kısa süreli soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Odegaard, Arsenal'ın 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği sezona kaptan olarak damga vurdu.

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Bu ivme 2026-27 sezonuna da kesintisiz taşındı. Odegaard, tüm kulvarlarda şimdiden dört gol ve bir asistle katkı sağlayarak değerini bir kez daha gösterdi. Kısa süre önce kendisiyle ilgilenen Bayern'e karşı oynadı; Declan Rice'ın son dakikalardaki beraberlik golüyle 2-2 biten zorlu Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Anfield deplasmanı telafi fırsatı sunuyor

Hafta içindeki felaket niteliğindeki kupa vedasının ardından Arsenal'ın kaptanının en iyi performansına büyük ihtiyacı olacak. Arteta, Fleetwood Town karşısında Norveçli oyuncuyu ilk başta dinlendirdi ancak takımı 1-0 gerideyken devre arasında onu oyuna almak zorunda kaldı. Arsenal beraberliği yakaladı fakat sonunda League Two'da zor günler geçiren rakibine penaltı atışlarında elenerek büyük bir şok yaşadı.

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Son Premier Lig şampiyonu, bu yenilgiyi hızla geride bırakmak zorunda. Şu anda zirveyi puan eşitliğiyle paylaşan Arsenal, pazar günü Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek. Ligdeki bu büyük mücadele, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sezonun erken aşamasında ciddi biçimde sınayacak.