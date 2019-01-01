Martin Odegaard: Barcelona beni transfer etmek istemişti

Bonservisi Real Madrid'de bulunan Norveçli oyuncu, babasının Barcelona ile transfer görüşmesi yaptığını, ama bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

'den 'a kiralanan ve Bask kulübünde gösterdiği iyi performansla beğeni toplayan Martin Odegaard açıklamalarda bulundu.

Noticias de Gipuzkoa' ya konuşan Odegaard, "Babamla temasa geçen birçok takım vardı ve evet o takımlardan biri 'ydı. Barselona'ya görüşmeye gitti, ama sonucunda anlaşma gerçekleşmedi" dedi.

Haberin devamı aşağıda

"Futbolumun Barcelona'ya uyduğunu düşünüyorum; ancak aynı şeyin Real Madrid için de geçerli olduğunu biliyorum," diyen genç oyuncu, "Ofansif bir tarzda iyi oynayarak kazanmak istiyorlar. İspanyol futbolunu seviyorum, burada tüm takımlar güçlü" yorumunu yaptı.

Barcelona'ya karşı oynamayı dört gözle beklediğini de kaydeden Norveçli oyuncu, için de övgü dolu ifadeler kullandı. "O ve , dünyanın en iyileri ve onlara karşı oynamak çok özel bir şey," diyen Odegaard, "Messi'nin tarzını elbette seviyorum. Ondan çok şey öğrenebilirim. Ancak o başka bir seviyede ve oyunumu onunla karşılaştırmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Barcelona şu an çok iyi oynuyor; ama karşılaştığımız en iyi takımları yenebileceğimizi düşünüyorum," diyen Odegaard, "Real Madrid ve 'e karşı iyiydik. Bu karşılaşma da bizim için özel bir maç olacak. İyi bir oyun oynayıp, onlara sorunlar çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.