Martin Linnes'e Salzburg kancası
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Önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fanatik'in haberine göre, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımı Martin Linnes için 8 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
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Norveçli sağ bek 2018/19 sezonunun bitiminde sözleşmesini 2021'e kadar uzatmıştı.
Habere göre, sarı kırmızılı ekip resmi teklif gelirse bu seviyedeki bir bonservis bedeline Linnes'i satmaya sıcak bakabilir.
Martin Linnes, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.