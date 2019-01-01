Martin Linnes: Benim için sürpriz oldu

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, lisansının çıkarılmamasını ‘sürpriz’ olarak nitelendirdi.

Yaz döneminde gerçekleştirdiği transferlerin ardından kadrosundaki yabancı sayısı 15’e çıkan , sınırlama nedeniyle Martin Linnes’in lisansını çıkaramamıştı.

Konuyla ilgili Dagbladet’e kısa bir açıklama yapan Linnes, “Benim için elbette iyi olmadı. Artık ocak ayı için kendimi hazırlıyorum. Aslında güzel sinyaller vardı, geçen sezonun sonunda yeni sözleşme imzalamıştım. Alınan karar açıkçası benim için sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

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Hansen: Futbol böyle bir sektör

Norveç Milli Takımı antrenörü Per Joar Hansen, Linnes’in durumuyla ilgili konuştu.

Joar, “Futbol çok zor bir sektör. Bu zorluğun nedeni bazen futbolcular, bazen de kulüpler oluyor. Martin hâlâ genç bir oyuncu. ’nin en büyük kulübü için oynuyor. Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluklarda payı oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynadı. Bu kadar çok forma şansı bulan bir futbolcunun sözleşmesinin dondurulması elbette tuhaf bir durum” dedi.