Martin Braithwaite: Barcelona'nın en hızlısı benim

Barcelona’nın Danimarkalı forveti Martin Braithwaite, takımdaki en hızlı futbolcu olduğunu söyledi.

Martin Braithwaite geçtiğimiz şubat ayında özel izinle ’ten 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Twitter’da kendisine yönetilen soruları yanıtlayan Braithwaite ‘Messi’nin yapamayacağı bir şey var mı?’ sorusuna ‘Varsa bile ben henüz görmedim’ yanıtını verdi.

Braithwaite, ‘ ’nın en hızlı futbolcusu kim?’ şeklinde gelen soruyu ise ‘Şu anda onunla konuşuyorsunuz’ şeklinde yanıtladı.

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En büyük iki idolünün Muhammed Ali ve Ronaldo olduğunu söyleyen 28 yaşındaki golcü, Barcelona’yı yıllardır takip ettiğini ve 2009 yılında Iniesta’nın ’ye attığı golü de unutamadığını belirtti.