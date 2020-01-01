Martin Braithwaite: Barcelona'nın en hızlısı benim
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Martin Braithwaite geçtiğimiz şubat ayında özel izinle Leganes’ten 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Twitter’da kendisine yönetilen soruları yanıtlayan Braithwaite ‘Messi’nin yapamayacağı bir şey var mı?’ sorusuna ‘Varsa bile ben henüz görmedim’ yanıtını verdi.
Braithwaite, ‘Barcelona’nın en hızlı futbolcusu kim?’ şeklinde gelen soruyu ise ‘Şu anda onunla konuşuyorsunuz’ şeklinde yanıtladı.
En büyük iki idolünün Muhammed Ali ve Ronaldo olduğunu söyleyen 28 yaşındaki golcü, Barcelona’yı yıllardır takip ettiğini ve 2009 yılında Iniesta’nın Chelsea’ye attığı golü de unutamadığını belirtti.