Marten de Roon’un Ronald Koeman’a net bir mesajı var: “Eğer Dünya Kupası’nda bir dakika bile oynamazsam…”

Marten de Roon, NU.nl ile yaptığı röportajda Dünya Kupası'nın başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Atalanta Bergamo'da oynayan 35 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Hollanda milli takımına çağrılmayı artık neredeyse umudunu kesmişti, ancak yine de kadroda yer aldı.

Bunun başlıca nedeni, Jerdy Schouten'in ciddi diz sakatlığı. De Roon, "Bence bunun temel nedeni, saf defansif orta saha oyuncularının sayısının giderek azalması," diyor. "Schouten'in yerine kaç seçenek vardı ki? Kees Smit ve Luciano Valente'yi ele alalım, onlar kadroda yok. Onlar benden biraz daha hücumcu."

"Medyada kadroda olabileceğimi okudum, ama buna her zaman inanmamak gerekir," diye De Roon gerçekçi bir tavır sergiledi. "Kendime hiç umut bağlamadım. Aksi takdirde, gerçekleşmediğinde sadece yıkılırsınız."

Yine de Ronald Koeman'dan telefon geldi. “Haberi duyduğumdan beri durmadan gülümsüyorum. Bu gülümseme kolay kolay kaybolmayacak,” dedi De Roon, Oranje'de oyuncu grubu içinde önemli bir rol üstlenecek olan isim.

“Kadroda, kulüplerinde genellikle en iyiler arasında yer alan 26 oyuncu var,” diye açıkladı orta saha oyuncusu. “Burada ise sadece ‘oyuncularından biri’ durumundalar ve bazıları daha az ya da hiç oynama şansı bulamıyor. Bu çok zor olabilir. O oyuncular için de orada olmak istiyorum.”

Milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası kadrosunu açıkladıktan sonra, turnuva boyunca yedek oyuncuları da motive etmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı. “Almanya’da bunun pek iyi gitmediğini duydum,” diyor De Roon. “Hollanda’da biz daha çok bireyleriz. Oysa 20 ila 26 numaralı oyuncuların da motive olması çok önemli.”

De Roon'un zihniyeti çok net. “Benim için durum basit. İlk dakikadan itibaren oynarsam, bu harika olur. Hiç oynamasam da, yine de harika bir performans sergilersek, bundan da sonuna kadar keyif alacağım. Bu son turnuvayı en iyi ve en keyifli şekilde yaşamak istiyorum.”